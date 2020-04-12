В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

Нынешняя пандемия COVID-19 вряд ли закончится летом, считает глава группы по борьбе с коронавирусом в Шанхае (Китай) доктор Чжан Вэньхун. В интервью газете Caixin он предположил, что, скорее всего, она продлится «до следующего года».

Комментируя ситуацию, доктор Чжан Вэньхун отметил, что сейчас пандемия достигла критической стадии. Под контроль ситуацию не смогли взять в Европе и США, а в более бедных государствах Африки и Южной Америки случаи COVID-19 растут в геометрической прогрессии, что не дает оснований для положительных прогнозов.

«Две недели назад я неоднократно говорил, что пандемия вряд ли закончится к лету. Скорее всего, она продлится до следующего года. Последние события это подтвердили», – добавил он.

Сейчас в одних странах распространение COVID-19 постепенно выходит на пик, но в других – только начинается. Но через 3-4 месяца пандемия может остановиться. При этом, считает медик, вскоре после этого придет вторая волна. Для того, чтобы она была менее сильной, важно и далее соблюдать многие правила, которые действуют при карантине. Также не менее важно создание вакцины и разработка эффективной методики лечения.

Что же касается разницы в показателях смертности в разных странах, то, как отметил эксперт, в данном случае все зависит от приоритетов каждого правительства при проведении тестов и выборе методов лечения.