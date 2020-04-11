Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

По мнению экспертов, вирус COVID-19 сопровождается новыми симптомами: ухудшение речи и координации.

Исследование провела группа учёных из JAMA Neuology. В их выводах имеются сведения о том, что у некоторых заражённых в Китае наблюдалась проблема с координацией и нарушениями речи.

В ходе исследования было изучено 214 человек, заражённых коронавирусом. Примерно у 36% из них, а также у 46% тяжелобольных, наблюдались указанные неврологические симптомы. Сопровождались они нарушением обращения крови в головном мозге, слабостью в мышцах и помутнением сознания. При этом у них также прослеживались и стандартные симптомы: головная боль, высокая температура и кашель.

Согласно статистике, предоставленной персоналом университета Джона Хопкинса, сегодня в мире насчитывается около 1,7 млн людей, заражённых COVID-19. Наибольшее количество больных сосредоточено в США, Италии и Испании. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Америке - 18 860 людей.