Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 14:46

Анна Морозова

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Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что статистика коронавируса в России говорит о «русском чуде». В подтверждение своих слов доктор привел статистику, по которой в Германии умерли 2800 на 82 миллиона населения, а в России скончались 106 на 145 миллионов человек.

«В России гораздо больше больничных коек на человека, чем на Западе»,— подчеркнул специалист.

Он отметил, что о коронавирусе мы еще много чего не знаем. Почему в России гораздо меньше заболевших, непонятно.

«Возможно, все дело в вакцинации БЦЖ. Ведь в той же Германии низкие цифры за счет восточных немцев, при этом в ГДР БЦЖ была так же обязательна», — констатирует Мясников.

Ранее сообщалось, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ, разработанная французскими врачами еще в 1908 году, спасает от COVID-19. Все граждане России вакцинируются БЦЖ в обязательном порядке сразу после рождения. Это может служить объяснением того, что в России меньше заболевших по сравнению с другими странами.

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