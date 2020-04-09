Российские медики доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Сегодня, 14:13

Александр Зуев

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Российские медики доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Федеральное Медико-Биологическое агентство  России сообщило о противовирусном действии препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса. Отмечается, что «Мефлохин» полностью блокирует развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации 2 микрограмма на литр. Как пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, такая концентрация в плазме крови достигается после приема лекарства в дозах, разрешенных к применению у человека.

При приеме «Мефлохина» по 500 мг (2 таблетки по 250 мг) концентрация в плазме крови увеличивается и на третий день достигает 2,7-3,8 мкг/л, обеспечивая элиминацию вируса, заметила Скворцова. Прием препарата в дозе 250 мг (1 таблетка в сутки) позволяет поддерживать необходимую концентрацию на протяжении всего курса терапии - 7 дней.

Ранее академик РАН  Виталий Зверев  заявил, препарат для лечения коронавируса появится  через 1,5-2 года. Он также сказал, что вирус «мы получили навсегда», поэтому работать над созданием лекарства следует в спокойной обстановке, пишет PCR.news.

По состоянию на 11 апреля в России подтверждено 13 584 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 1 045 пациентов, скончалось 106. 

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