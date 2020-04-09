Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у врачей есть возможность диагностировать коронавирс без тестирования, поскольку у заболевания есть характерная клиническая картина.
Ранее Минздра РФ назвал основные симптомы COVID-19.
К ним относятся повышение температуры тела, сухой или с небольшим выделением мокроты кашель, одышка, утомляемость, неприятные ощущения в грудной клетке.
Также Минздрав напомнил о важности соблюдения режима самоизоляции и профилактических мерах против коронавируса. Так, чтобы снизить риск заражения необходимо носить защитную маску, часто мыть руки с мылом, а при отсутствии доступа к воде, применять специальные антисептики. Также рекомендуется периодически проводить дезинфекцию помещений.Напомним, что по состоянию на 11 апреля в мире зафиксировано более 1,7 млн. больных коронавирусом.
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