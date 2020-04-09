Мужчинам и людям с лишним весом коронавирус угрожает сильнее всего

Коронавирусное заболевание более выражено протекает у мужчин, нежели у женщин, а также у всех людей с избыточной массой тела. Такие данные приводит агентство AFP, ссылаясь на исследовательские изыскания нескольких институтов, базирующихся на данных, собранных за время распространения вируса.

Британский независимый центр исследований в области интенсивной терапии (ICNARC) сообщил, что 73 процента заболевших коронавирусной пневмонией, у которых болезнь протекала тяжело и они находились в реанимации, являлись мужчинами. При этом 73,4 процента от общего количества заболевших - люди плотного телосложения. Проще говоря, толстяки.

Ученые выяснили, что люди с избыточным весом выздоравливают реже, отмечает «Коммерсант».

У людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 (а это уже ожирение) лишь 42,4 процента заболевших смогли выздороветь.

Французские врачи также указывают на то, что примерно три четверти заболевших коронавирусом в реанимации имеют лишний вес. Притом, что три четверти заболевших - мужчины.

Согласно наблюдениям врачей из Нью-Йорка, 80 процентов больных с коронавирусом - представители сильного пола.

С чем это связано, неизвестно. Возможное объяснение - у женщин с рождения более сильная иммунная система.