Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал доктор Мясников

В эфире «Соловьев-Live» известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аппараты ИВЛ (искусственная вентиляция легких) не так безобидны для больных коронавирусом и объяснил, почему после их использования высокая смертность.

Ведущий телепередачи «О самом главном» считает, что высокий уровень смертности среди больных, ранее подключенных к ИВЛ, объясняется тем, что применение ИВЛ необходимо только людям в тяжелом состоянии. Также аппараты ИВЛ могут быть источником инфицирования внутрибольничной инфекцией. По словам Мясникова, после применения аппаратов ИВЛ новыми инфекциями заражается половина всех пациентов.

«Это все совсем не сахар», - заключил специалист.

Известный доктор также сообщил, чем новый коронавирус COVID-19 опаснее остальных видов вируса. Так, по словам специалиста, больные успевают заразить большее количество людей в связи с более длительным инкубационным периодом. У зараженных другими видами коронавируса симптомы наступали практически сразу, и они раньше попадали в больницу. В результате больные не успевали заразить большое количество людей.

Ранее Мясников признался, что он ошибся в прогнозах сценария развития эпидемии, назвав неверные сроки роста и снижения заболеваемости коронавируса в России.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусом.