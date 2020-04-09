Ученые объяснили, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

Сегодня, 11:33

Ольга Громова

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Ученые объяснили, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

Канадские ученые выяснили, что курильщики рискуют быстрее заразиться коронавирусом, чем все остальные. Свои доводы они изложили на страницах издания European Respiratory Journal.

Ученые университета Британской Колумбии в ходе своего исследования узнали, что из-за регулярного употребления табачных изделий повышаются уровни фермента, который создает благоприятные условия для проникновения в легкие COVID-19.

Речь идет о ферменте АСЕ-2. Его высокие уровни были обнаружены у зараженных вирусом пациентов, а также у курильщиков и больных ХОБЛ.

Этот фермент напрямую связан с попаданием в легкие COVID-19, поскольку ослабленные курением клетки не могут стать должным щитом, который будет препятствовать проникновению вируса в легкие. Посему уже сам факт курения является фактором, повышающим риск заражения.

Ученые также выделили курильщиков в отдельную группу риска. Всем, кто еще жить не может без сигареты, они советуют бросить курить - не завтра, а сейчас, ведь на кону и здоровье, и, возможно, даже жизнь.

«Не было более подходящего времени, чтобы бросить курить и защититься от COVID-19», - уверен руководитель проекта респиролог Дженис Люн.

Если человек бросает курить, количество ACE-2 в носоглотке и бронхах снижается, а это, в свою очередь, уменьшает риски заражения коронавирусом.


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