Вирусологи: Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Сегодня, 10:16

Ольга Громова

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Вирусологи: Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус может вызывать серьезные неврологические осложнения, вплоть до некроза головного мозга. С таким заявлением выступили российские вирусологи.

После изучения влияния возбудителя заболевания на организм, они сделали выводы о том, что патоген может не только разрушить ткани головного мозга, но и негативно воздействовать на сердечно-сосудистую систему, не затрагивая при этом легкие. Ключевым симптомом неврологических осложнений из-за коронавируса может быть потеря обоняния.

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в интервью газете «Известия» рассказал, что новый коронавирус способен привести к отмиранию участков головного мозга, точно так же, как и вирусы гриппа и герпеса. Патоген может проникать через гематоэнцефалический барьер и разрушать ткани органов ЦНС. Заболевание развивается, когда клетки иммунной системы человека начинают выбрасывать в кровь цитокины.

Козлов подчеркнул, что иногда коронавирус не затрагивает легкие, но при этом у больного наблюдаются неврологические признаки, как то рассеянное сознание либо эпилептические признаки. Поэтому он допускает, что потеря вкуса и обоняния могут сигнализировать в том числе и об инфицировании коронавирусом тканей головного мозга.

Однако чтобы говорить об этом с определенностью, надо провести серию исследований, в том числе не только о симптоматике, но и течении заболевания в таких случаях.


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