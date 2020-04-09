«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

Сегодня, 09:39

Ольга Громова

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«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

Шведский врач Ингве Густафсон во время беседы с корреспондентами издания Aftonbladet поделился своим видением развития ситуации с коронавирусом в стране. Будущее он видит в совершенно мрачных красках. Увеличение количества заболевших, а также смертельных исходов, по его мнению, может привести к снижению средней продолжительности жизни в Швеции.

Главными рассадниками коронавируса в стране стали дома престарелых. Так, 40% умерших от COVID-19 в возрасте старше 70 лет в Стокгольме проживали именно в таких заведениях. Всего же коронавирус был обнаружен у обитателей 121 из 313 домов престарелых.

Инфекция продолжает распространяться очень быстро. Густафсон видит две проблемы. Первая - в шведских домах престарелых персонал не имеет навыков по части медицины. Второе - медики не всех больных с коронавирусом госпитализируют. 

Некоторые продолжают оставаться в домах престарелых. Поскольку с памятью у них проблемы и по большей части старики страдают деменцией, они блуждают по корпусам и заражают своих соседей по богадельням. Поэтому, считает профессор, в ближайшее время еще многие шведы умрут от коронавируса.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль также признал, что дома престарелых в Швеции в зоне особого риска. но он в корне не согласен с выводами Густафсона о том, что смертность от коронавируса повлияет на среднюю продолжительность жизни в стране. По его словам, этот показатель изменился бы, если бы умирали молодые, а такого пока не происходит.



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