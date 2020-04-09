Врач рассказал, как промывать нос для профилактики от коронавируса

Руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев порекомендовал промывать нос для профилактики коронавируса. Промывать нос следует, если там есть слизь. Делать эту процедуру стоит после прихода с улицы. Однако, если слизи в носу нет, то промывать его не нужно. Более того, если слизистая носа сухая, это может быть вредно и даже привести к носовому кровотечению. В таком случае, перед выходом на улицу доктор советует использовать противовирусные препараты для профилактики коронавируса.

Солевой раствор можно сделать в домашних условиях. Для этого нужно растворить в кипячёной воде средней температуры крупную соль в пропорции 0,5 чайной ложки на 200 мл воды. Использовать предназначенную для ванн морскую соль нельзя. Все же лучше пользоваться готовыми растворами из аптеки, чтобы избежать неправильно сделанной процедуры и осложнений после нее. При промывании носа возможно попадание раствора в носоглотку, что грозит заложенностью ушей, оглушённости и воспалением среднего уха.

Ранее Минздрав призвал соблюдать осторожность людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.