В Белоруссии резко увеличилось количество число зараженных коронавирусом

Сегодня, 17:59

Александр Зуев

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В Белоруссии резко увеличилось количество число зараженных коронавирусом

В Беларуси госпитализирован 1331 пациент с коронавирусом. Всего число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 1486. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Сообщается, что 139 человек выздоровели, 16 пациентов умерли, причем не у всех из них были хронические заболевания. 

55 пациентам необходима поддержка аппарата искусственной вентиляции легких. Этим больным проведены консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Как стало известно, больше всего госпитализированных в Минске - 699 человек. В Витебске таких пациентов насчитывается 364 человека, в Гомеле и Могилеве - по 35 человек, в Гродно - 28 пациентов с COVID-19, в Бресте - 17. В Беларуси проведено уже свыше 49 тысяч тестов на коронавирус. Для тех, кто получили положительный результат тестирования, в больницах подготовлено более 7 тысяч мест. 

Ранее граждане Беларуси направили в ВОЗ петицию с требованием ввести в стране карантин. Ее подписали 150 тысяч человек. В этой связи в Беларуси сейчас находится миссия ВОЗ, которая до 11 апреля будет оценивать адекватность мер по противодействию коронавирусу. 

31 марта президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в Витебской области наблюдается вспышка инфекции, но вводить карантин не стал. Как считают медики, власти скрывают достоверные сведения о распространении нового вируса.

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