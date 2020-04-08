Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

России надо продержаться 10-14 дней, и тогда эпидемия коронавируса пойдет на спад, что значительно сократит риски заражения и число заболевших. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее мнению, Россия какое-то время продержится на плато, а потом будет постепенно уходить от этой ситуации, и это произойдет до июня. Также Скворцова добавила, что такой сценарий развития событий спрогнозирован лучшими экспертами - биологами и математиками.

Вместе с тем она сказала, что прогноз может сбыться только при благоприятном течении событий, то есть, в случае увеличении объемов проводимых тестов. Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение одинакового числа заболевших за сутки, продлится до начала-середины июня, заметила она.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением инфекции является непростым этапом в жизни страны. При этом он сказал, что Россия выйдет из эпидемии с минимальными потерями, если власти будут действовать грамотно, пишет Москва 24 .

Отметим, что на 10 апреля в России коронавирусом заболели 11 917 человек, выздоровели 795 пациентов и 94 скончались.