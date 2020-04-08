Число зараженных COVID-19 в России превысило 11 тыс. человек

Количество заражённого населения вирусом COVID-19 в России превысило показатель в 11 тыс. человек. За последние сутки поступила информация о новых 1786 подтверждённых случаях. Пациенты обнаружены в 81 регионе страны. Данные поступают напрямую из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Здесь рассказали, что на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заражения в 81 регионе. Общее количество здоровых людей составило 795. За последние сутки на территории России зафиксировано 94 смертей.

Лидирует в неутешительной статистике Москва. Здесь пребывает 1124 новых пациента. На втором месте Подмосковье и область, где зафиксировано 182 случая коронавирусной инфекции. На третьем месте - республика Коми, где выявлено 78 новых пациентов. В Санкт-Петербурге - 35 человек с COVID-19 за последние сутки. В Ульяновской и Нижегородской областях по 34 и 32 соответственно. Больше 20 пациентов зафиксировано в Мурманской области, Республике Марий Эл и Краснодарском крае.

В то же время, состоянием на 10 апреля 2020 года, количество инфицированных во всём мире составляет 1 602 885 человек.

На 9 апреля только 432 438 из них находятся на территории США. Здесь, за последние сутки, выявлено около 30 000 новых пациентов.

Согласно общей статистике, количество заражённых людей в США значительно превышает показатели в европейских странах. В Испании этот показатель равен 148 220, в Италии - 139 422. Также, в Америке существенно растёт количество погибших из-за вируса COVID-19. Только за последние сутки скончалось 1897 человек, а за весь период - 14 808.

Всего в мире, на 10 апреля, насчитывается 1 602 885 человек с коронавирусом. 95 745 человек умерло, а 355 514 сумели побороть вирус.