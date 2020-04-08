Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

Сегодня, 11:36

Александр Зуев

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Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе
Пациент, подключенный к аппарату ИВЛ

Врачи, борющиеся с коронавирусом, стараются обходиться без аппаратов ИВЛ, которые считаются самым важным средством для борьбы с инфекцией. И это несмотря на то, что чиновники от здравоохранения рапортуют о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. По их мнению, это является главным показателем готовности к эпидемии. Как показывает статистика, на «вентиляторах» умирает до 86% пациентов.

Смертельные случаи у пациентов, которым делают ИВЛ, встречаются чаще обычного. По данным экспертов, в обычной практике при применении аппарата ИВЛ умирает от 40% до 50% пациентов с тяжелым поражением легких.

Таким образом, медики из многих стран заявляют о том, что аппараты искусственной вентиляции легких представляют смертельную опасность для больных коронавирусом. Так, в Нью-Йорке умирают до 80 % человек, подключенных к ИВЛ, пишет Новые Известия. Похожая ситуация складывается и в других странах. Так, в одном из отчетов Великобритании говорится о 66% умерших. В Ухане умирали около 86% больных на аппаратах.

Почему такой высокий процент смертности среди больных с коронавирусом, подключенных к ИВЛ, пока неизвестно. Есть предположение, что люди умирают из-за того, что ослабленные коронавирусом легкие не способны выдержать напора, с которым аппараты ИВЛ нагнетают воздух. В этой связи медики рекомендуют не подключать больных к ИВЛ без необходимости. Врачи отмечают, что прибегать к ИВЛ следует лишь в том случае, когда не помогают другие методы. Эксперты также озабочены осложнениями, которые возможны после применения этой процедуры: мышечная атрофия, слабость, когнитивные нарушения.

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