Минздрав РФ перечислил препараты для лечения коронавируса

Минздрав РФ составил список препаратов, рекомендованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отметили в ведомстве, главным подходом к терапии должно быть упереждающее назначение лечения, до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса.

При этом указывается, что лекарства от коронавируса пока нет, но можно выделить несколько препаратов, которые следует использовать в комбинации. Это Хлорохин, Гидроксихлорохин, Лопинавир + Ритонавир, Азитромицин (в комбинации с Гидроксилорохином) и препараты Интерферонов. Кроме того, были названы такие лекарства, как Умифеновир, Ремдесивир, Фавипиравир, которые находятся на стадии клинических испытаний, пишет Medvestnik.ru .

Наряду с этим отмечается, что пока нельзя говорить об их эффективности или неэффективности, применение этих средств допустимо по решению врачебной комиссии. Ранее сообщалось, что австралийские ученые назвали препарат, который может быть эффективным для лечения от коронавируса. Это противопаразитарный препарат Ивермектин.

Отметим, что в России заразившихся коронавирусом насчитывается 10 131 человек, выздоровели 698 пациентов, скончались 76.