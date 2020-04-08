Ученый развеял миф о размножении коронавируса в еде

Сегодня, 08:44

Александр Зуев

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Ученый развеял миф о размножении коронавируса в еде
Закупка продуктов питания

Многие люди в период пандемии коронавируса часто задают вопросы о том, что именно следует предпринять, чтобы не заразиться опасной инфекцией. Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич рассказал, как покупать и готовить пищу в условиях пандемии. Эксперт также развеял миф о том, что коронавирус передается через еду.

Как он отметил, в США пока не зафиксировано ни единого случая заражения через продукты питания. Илич также подчеркнул, что вирусу необходим живой хозяин для того, чтобы он смог размножаться. Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, отмечает эксперт. Однако стоит отметить, что коронавирус может находиться на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких суток, но размножаться вне живого организма он не способен.

Эксперт также напоминает, что риск заразиться коронавирусом существует, поэтому он рекомендует держаться от другого человека на расстоянии не менее 2,5 метров, а также мыть и обрабатывать руки антисептиками, пишет Lenta.ru. Фрукты и овощи следует ополаскивать кипятком, а пищу разогревать до температуры 75 градусов, говорит специалист. Вместе с тем Илич отмечает, что коронавирус не передается при заказе готовой еды из ресторанов или магазинов.

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