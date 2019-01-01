Шведские больницы отказались от лечения хлорохином

Сегодня, 21:50

Анна Морозова

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Шведские больницы отказались от лечения хлорохином
Препарат Хлорохин

Швейцарские медицинские центры отказались от клинических исследований хлорохина, которым предполагается лечение больных с коронавирусом. Хлорохин вызывал у испытуемых побочные реакции в виде сильных головных болей, потере зрения и мучительных спазмов.

Предполагается, что препарат против малярии хлорохин будет эффективен и при коронавирусе. Особенно интенсивно продвигает данное лекарственное средство президент Америки Дональд Трамп. Он говорит об этом препарате чуть ли не каждый день. Несмотря на отсутствие доказательств его эффективности, Трамп настойчиво пропагандирует его применение у больных коронавирусом. Глава США обосновывает это тем, что принимающие хлорохин «всё равно от него не умрут».

Для того, чтобы получить доказательства эффективности хлорохина, в больницах Швеции начали проводить клинические испытания. Хлорохин применяли для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса. Однако у ряда больных начались осложнения от препарата. У пациентов наблюдалась потеря зрения, спазмы и мигрень. У 1% больных даже возникла аритмия, которая грозит развитием инфаркта.

Хлорохин назначается больным малярией с 1940 года. В Китае проводились исследования, в ходе которых была доказана его эффективность в борьбе с COVID-19. Врачи Европы, США и Китая получили разрешение лечения тяжелых пациентов этим лекарством. Однако пока это все проводится экспериментально.

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