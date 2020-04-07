Токсиколог предупредил россиян об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Сегодня, 17:41

Анна Лисова

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Токсиколог предупредил россиян об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik об опасности использования хлорной извести для дезинфекции жилых помещений. 

О том, что в условиях пандемии крайне важно соблюдать чистоту в доме говорят все специалисты. Но не менее важно правильно убираться. В частности, медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ.

Но стоит запомнить, что для уборки дома нельзя использовать хлорную известь. Водовозов объяснил, что хлорка действительно может убивать вирусы. Но при этом стоит учитывать, что дома создать концентрацию, которая бы обладала концентрацией, губительной для вирусов, не удастся. 

«Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», - подчеркнул эксперт. 

Хлорка обладает высокой токсичностью. Это касается и сухого вещества, и раствора хлорки, и ее паров. Работать с хлорной известью и ее растворами можно только в защитной маске, перчатках и очках. Таким составом обработать правильно жилое помещение будет сложно. К тому же, стоит учитывать, что находиться в нем можно будет безопасно только после того как уйдут пары хлора. 

Для домашнего использования эксперт Водовозов советуют выбирать дезинфекторы, в составе которых спиртосодержащие вещества, либо изготовленные на активном кислороде. Они более щадящие, чем хлорка. 

Оправданным использование хлорсодержащих дезинфекторов эксперт считает в больницах, магазинах, на промышленных площадях и т.п.

 

 

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