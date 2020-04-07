В Минздраве рассказали, как дети переносят коронавирус

Ранее уже сообщали, что дети намного легче переносят коронавирусную инфекцию, чем взрослые. Во всем мире детские смерти от Covid-19 случаются крайне редко. Для детей не характерно развитие вирусной пневмонии. Болезнь у них протекает легко, а симптомы слабовыраженные. Об этом сообщают в рекомендациях Министерства здравоохранения по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

У детей инкубационный период обычно длится от 2 до 10 дней. Характерными симптомами является респираторный синдром и лихорадка. А вот лимфопения – снижение уровня лимфоцитов в крови и воспаление лёгких фиксируется намного реже, чем у взрослых. На сегодня самой молодой жертвой коронавируса стал 5-летний мальчик, у которого были тяжёлые сопутствующие заболевания.

А вот зарегистрированных случаев передачи коронавируса от инфицированной матери к новорождённому ребёнку не зафиксировано. Факт передачи вируса внутриутробно не доказан.