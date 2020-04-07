Названы пять главных симптомов коронавируса

Сегодня, 15:12

Александр Зуев

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Названы пять главных симптомов коронавируса
Симптомы коронавируса

Коронавирус коварен тем, что его симптомы схожи с признаками респираторными заболеваниями. Министерство здравоохранения России перечислило главные симптомы опасной инфекции. Многим известно, что симптомами коронавируса являются сухой кашель с небольшим количеством мокроты, одышка и повышенная температура. К этим признакам добавляются потеря обоняния и вкуса, а также конъюнктивит, пишет Комсомольская правда.

Менее распространены такие признаки, как утомляемость, на которую жаловались у 44% заболевших, и ощущение заложенности в грудной клетке, о чем говорят 20% заболевших. Некоторые заразившиеся говорят о боли в горле, насморке. В 11% случаев первыми симптомам является мышечная боль, в 9% случаев - спутанность сознания, в 8% случаев - головные боли, в 5% -кровохаркание, а в 3% случаев - диарея, тошнота и рвота.

На повышение температуры как на первый симптом жалуются в 90% пациентов, а кашель наблюдается в 80%. Об одышке говорят 55%.

В министерстве также уточнили, что инкубационный период инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем — 5-7 суток.

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