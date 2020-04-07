В Петербурге от коронавируса умер четвертый человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Петербурге от инфекции умерли четыре человека. За последние сутки погиб один человек. Возраст и пол погибшего пока не сообщались. Вместе с тем, выздоравливает гораздо больше людей. Так, за 9 апреля - 11 вылечившихся.

Петербургский штаб информирует, что с начала эпидемии подтвердилось 373 случая инфицирования коронавирусом. Из них 53 человека уже вылечились.

8890 человек находятся на карантине и должны соблюдать режим самоизоляции. Несмотря на это, горожане нарушают режим. В связи с этим Петербургских судах зарегистрировано более ста дел о нарушении карантина.

Ранее сообщалось, что за сутки в Петербурге было протестировано на COVID-19 почти 9 тысяч человек.