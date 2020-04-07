В России больных COVID-19 начали лечить плазмой крови доноров

В России больных с COVID-19 начали лечить плазмой крови доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет портал «Москва 24 ». Он объяснил, что процедуры переливания плазмы были проведены в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52.

Ранее такую же методику лечения больных с COVID-19 использовали в Китае. Она основана на том, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Данную методику ранее добрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Москве донорами плазмы крови стали 11 выздоровевших от COVID-19. Их кровь использовали для 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в столичных медучреждениях.

Эксперты говорят о том, что данная технология в дальнейшем будет применяться и в других медучреждениях страны. В ее разработке и тестировании сейчас участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова.

Отбирают кровь не у всех пациентов, выздоровевших после COVID-19. Подходит кровь только пациентов, которые имеют отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Также проводится гемограмма крови, изучаются ее биохимические показатели и проводится ряд других исследований, которые доказывают, что кровь не имеет показателей, которые могут навредить пациенту, которому ее будут переливать.

Стоит отметить, что процедура плазмафереза безболезненна для донора крови. При этом один донор крови может предоставить плазму для 1-3 пациентов.