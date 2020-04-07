Врач-иммунолог заявил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью

Привитые от кори и ветрянки или переболевшие этими заболеваниями россияне больше защищены от коронавируса, чем другие. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович в ходе беседы с журналистом Пятого канала.

По словам специалиста, иммунитет у таких граждан гораздо крепче по отношению к коронавирусу. Однако сие не означает, что они могут расслабиться и не соблюдать карантинные меры. Соблюдение режима самоизоляции - это та лепта, которую каждый человек в состоянии внести в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Алексей Попович напомнил, что иммунитет от коронавируса, в первую очередь, зависит от генетики и образа жизни человека, передает «МК». Разумеется, что люди, у которых хронических заболеваний нет, переносят заболевание гораздо легче.

Врач напомнил, что образ жизни оказывает непосредственное влияние на иммунитет. К негативным факторам стоит отнести недосып, недоедание или неправильное питание, высокий уровень стресса.

Попович советует людям делать выводы и поработать над укреплением иммунитета. В то же время при признаках, указывающих на заражение, надо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, так как это чрезвычайно опасно.

Специалист также развеял сообщения СМИ о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавируса. Это не более чем миф, говорит врач.