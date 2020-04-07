Самое лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог

Эпидемиолог Брэндон Браун из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде (США) дал некоторые рекомендации по поводу средств индивидуальной защиты от коронавируса. Врач напомнил о рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США носить маску в общественных местах. Как отмечает Браун, маска защищает людей от касаний лица. По этой причине врач рекомендовал отказаться от перчаток. То есть, лучшее средство защиты от инфекции это избегание касания руками лица.

Эксперт также подчеркнул, что при температуре не менее 38 градусов по Цельсию следует вызвать врачей. Однако несрочные визиты к доктору на время пандемии следует отложить. При обнаружении симптомов простуды врач рекомендовал лечиться дома, чтобы не отвлекать медиков от борьбы с коронавирусом. Эпидемиолог отмечает, что режим самоизоляции и другие карантинные меры помогут снизить скорость распространения инфекции, пишет Lenta.ru . Браун также добавил, что вирус на продезинфицированной поверхности и руках выжить не может.

После визита в магазин эксперт рекомендовал помыть руки, переодеться и снова продезинфицировать руки. Если есть возможность, то одежду нужно постирать, а любые непродовольственные товары не стоит сразу заносить в квартиру, на время их можно оставить в коридоре. Отметим, что в мире уже зарегистрировано 1 484 811 заболевших коронавирусом, умерли 88 538, вылечились 329 876 пациентов.