Россияне начали страдать от ковидофобии

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Россияне начали страдать от ковидофобии

Наряду с галопирующим по планете коронавирусом все чаще людей начала поражать новая фобия — боязнь заболеть коронавирусом. Больше всего ковидофобии подвержены люди в возрасте от 35 до 50 лет, причем чаще всего это женщины. Они испытывают эмоциональный дискомфорт, вызванный необходимостью соблюдения самоизоляции и поддержания гигиены.

В первые дни пандемии за помощью к специалистам по телефону обратились более 200 человек, которые опасались выходить на улицу из-за боязни заразиться COVID-19, причем большинство позвонивших оказались представительницами прекрасного пола. Специалисты в области психологии отмечают, что больше всего людей пугает необходимость выходить на улицу, нередки вопросы и о возможном заражении соседей. При этом среди звонивших нет людей, настроенных агрессивно.

Опасения простых людей вполне обоснованны — пик заражения COVID-19 еще не достигнут. Каждый день фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. На 8 апреля в Российской Федерации числится уже 8672 случая заражения коронавирусом, причем прирост за последние сутки составил 15,7%. Всего за период пандемии в стране умерли 63 человека, а в больницах скончались 580 пациентов.

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