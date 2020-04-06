Дерматологи рассказали о кожном симптоме коронавируса

Сегодня, 18:21

Юлия Родина

0

Image 16+
Дерматологи рассказали о кожном симптоме коронавируса

Специалисты в области дерматологии рассказали о новом симптоме, который может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

Группа из четырёх сотен дерматологов из Национального синдиката дерматологов-венерологов в ходе исследования обнаружила, что инфицирование Covid-19 может иметь ещё один малозаметный симптом – это крапивница. Врачи отмечают, что у большой части заразившихся наблюдалось покраснение кожного покрова, которое в некоторых случаях может быть болезненным.

Проведённые специалистами-дерматологами анализы указывают на определённую связь между неожиданно возникшими высыпаниями и инфицированием коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что одними из первых признаков инфицирования коронавирусом являются потеря обоняния, а также конъюнктивит. Более тревожными симптомами являются повышение температуры, одышка и сухой кашель.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы методы борьбы с нервным напряжением

Вчера, 09:30

Психиатр рассказал, как пережить самоизоляцию и не сойти с ума

6-04-2020, 23:47

Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

6-04-2020, 17:48

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

6-04-2020, 16:58

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

6-04-2020, 16:08

Три дополнительных симптома коронавируса назвали ученые

6-04-2020, 15:34

Петербурженка, переболевшая коронавирусом, боится заразиться еще раз

6-04-2020, 13:28

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

6-04-2020, 11:48

Коронавирус «питается» хроническими болезнями

6-04-2020, 10:21

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах коронавируса

5-04-2020, 15:43

Ученые предупредили, что избыток соли в рационе ослабляет иммунитет

5-04-2020, 13:28

В Новосибирске выявили 11-й случай коронавируса

5-04-2020, 11:23

Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

5-04-2020, 10:49

Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

5-04-2020, 09:29

Анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус в России

5-04-2020, 08:42

Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают человека от коронавируса

4-04-2020, 22:06

Назван сценарий России в борьбе с коронавирусом

4-04-2020, 20:48

Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

4-04-2020, 18:29

Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

4-04-2020, 13:15

Доктор Мясников назвал коронавирус «щадящим» для молодежи

4-04-2020, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров