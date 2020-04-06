Дерматологи рассказали о кожном симптоме коронавируса

Специалисты в области дерматологии рассказали о новом симптоме, который может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

Группа из четырёх сотен дерматологов из Национального синдиката дерматологов-венерологов в ходе исследования обнаружила, что инфицирование Covid-19 может иметь ещё один малозаметный симптом – это крапивница. Врачи отмечают, что у большой части заразившихся наблюдалось покраснение кожного покрова, которое в некоторых случаях может быть болезненным.

Проведённые специалистами-дерматологами анализы указывают на определённую связь между неожиданно возникшими высыпаниями и инфицированием коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что одними из первых признаков инфицирования коронавирусом являются потеря обоняния, а также конъюнктивит. Более тревожными симптомами являются повышение температуры, одышка и сухой кашель.