Врачам в Петербурге запретили совмещать работу в разных медучреждениях

Сегодня, 17:25

Александр Зуев

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Врачам в Петербурге запретили совмещать работу в разных медучреждениях

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела запрет на работу врачей по совместительству. В постановлении, где сказано об отмене проведения плановой диспансеризации и вакцинации в городе, также сказано, что главным врачам больниц запрещено привлекать работников из других больниц. Запрет, который связан с пандемией коронавирусной инфекции, будет действовать определенное время. Как сказано в документе, с 6 апреля и до особого распоряжения вводится запрет медработникам на осуществление деятельности по основному месту работы в медорганизации и по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в других медучреждениях. То есть медикам запретили совмещать работу в государственных больницах и частных клиниках, пишет Medvestnik.ru.

Также больницам теперь запретили класть пациентов на плановую госпитализацию и проводить плановые осмотры. Исключения составляют заболевания, при которых без наблюдения может ухудшиться состояние здоровья.

В организациях, где будет выявлен заболевший коронавирусом, должен быть объявлен карантин. При летальном исходе следует провести противоэпидемические мероприятия.

Врачей обязали проводить тестирование у туристов, которые только вернулись в город, и у тех людей, которые контактировали с заразившимися.

Тесты будут проводить всем пациентам с диагнозом внебольничная пневмония и петербуржцам старше 65 лет с характерными для инфекции симптомами.

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