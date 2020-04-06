Врачи назвали четыре привычки, которые избавят от болезней после 40 лет

Сегодня, 17:20

Ольга Громова

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Врачи назвали четыре привычки, которые избавят от болезней после 40 лет

Появление хронических заболеваний у людей после 40 лет - это следствие образа жизни. Ученые Университета Хельсинки проанализировали данные проведенных ранее исследований и выяснили, какими 4 привычками должен обзавестись человек в этом возрасте, чтобы оставаться здоровыми. Об этом сообщает JAMA Internal Medicine.

Хельсинские ученые руководствовались данными 12 исследований, участниками которых, в общей сложности, стали более 116 тысяч человек. Они вознамерились определить наиболее оптимальное сочетание привычек здорового образа жизни, при котором снижается риск хронических заболеваний после 40 лет.

Выяснилось, что идеальное сочетание привычек следующее. Первое - регулярный контроль за массой тела (индекс массы тела должен оставаться в пределах 25). Два следующих связаны с вредными привычками. Необходимо отказаться от курения, а также не злоупотреблять алкоголем. Ну и четвертая важная привычка - физическая активность.

Исследование показало, что люди, которые придерживались этих четырех несложных привычек, жили, в среднем 70,3 года без хронических заболеваний, в том числе без диабета, рака, сердечно-сосудистых недугов. И только потом у них появлялись жалобы на самочувствие.




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