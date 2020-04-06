У переболевших коронавирусом бессимптомно обнаружили осложнения

Сегодня, 16:26

Ольга Громова

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У переболевших коронавирусом бессимптомно обнаружили осложнения

Легкая и бессипмтомная форма коронавирусной инфекции оказалась не такой безобидной, как считалось ранее. У людей, переболевших бессимптомно, обнаружились осложнения - поражения легких.

Об этом говорится в докладе ученых из Японии, сообщает «Взгляд». Они проанализировали состояние здоровья 104 инфицированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Как известно, общее количество инфицированных на Diamond Princess было 104 человека, но у 76 людей (то бишь, в 73 процентах случаев) коронавирусное заболевание протекало даже не в легкой форме, а вообще без симптомов.

Однако выяснилось, что заражение все же не прошло для них бесследно - компьютерная томография у 41 из этих людей обнаружила изменения в легких - эффект матового стекла.

Это указывает на то, что даже бессимптомное течение новой коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.

К слову, у пассажиров, состояние которых было средним и тяжелым, самым распространенным симптомом стал кашель, говорят ученые. Он встречался у 20 процентов зараженных. В 11 процентов наблюдалась повышенная температура, а 10 процентов инфицированных жаловались на общую слабость.


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