Вирусологи: пик коронавируса в России может произойти в начале мая

Сегодня, 15:47

Александр Зуев

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Вирусологи: пик коронавируса в России может произойти в начале мая

Пик эпидемии коронавируса в России придется на начало мая. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Он отметил, что сейчас число заболевших увеличивается в основном из-за того, что больше людей стали тестировать на инфекцию. Врач также отметил, что после пика эпидемия пойдет на спад.

И к концу июля-середине августа, как и во всем мире, в России почувствуют облегчение, сказал врач. При этом Мацкеплишвили подчеркнул, что, для того чтобы заболевание отошло, нужно, чтобы им переболела большая часть населения. А те, кто не заболел, должны получить прививку или находиться на карантине.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что пик эпидемии в России ожидается через пару недель. Такой прогноз сделали и группы экспертов, состоящие из математиков и биологов, пишет News.ru.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса в России по 30 апреля установлены нерабочие дни. К этому времени в России заболевших насчитывается 8 672 человека, скончались 63, вылечились 580 пациентов.

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