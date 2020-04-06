Ученые уточнили вероятность заражения коронавирусом в супермаркете

Сегодня, 14:01

Ольга Громова

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Ученые уточнили вероятность заражения коронавирусом в супермаркете

Заразиться новым коронавирусом, который получил от ВОЗ название COVID-19, можно и в супермаркете. Но при прикосновении к упаковкам он гораздо ниже, нежели при контакте с инфицированным человеком. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Вирусологи из Германии призывают людей не впадать в панику. Теоретически заражение через продукты возможно, но пока в мире не было зарегистрировано ни одного такого случая. 

Директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик уверена, что так заразиться практически невозможно.

считает, что это практически невозможно.

Но это не означает, что при контактах с тарой и упаковкой не надо соблюдать меры предосторожности. Доктор Сюзанн Хуггетт призывает во время нахождения в магазине ни под каким предлогом не прикасаться к лицу. А после контакта с упаковкой руки лучше продезинфицировать.

По возвращении домой руки должны быть тщательно вымыты с мылом. При этом мыть следует не менее 20 секунд кряду.

Упаковку от продуктов лучше сразу выбросить. Продукты в бумажной упаковке желательно оставить в месте, где циркулирует свежий воздух и попадают солнечные лучи.

Овощи и фрукты следует очистить от кожуры, а перед этим достаточно просто ополоснуть их кипятком. Коронавирус при температуре 70 градусов должен погибнуть.

Хуггетт напомнила, что коронавирус может жить на пластике до 72 часов, на бумаге и картоне жизнеспособным до 24 часов. 

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