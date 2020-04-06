Трансплантолог Каабак дал позитивный прогноз по пандемии коронавируса в России

Сегодня, 13:23

Анна Лисова

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Трансплантолог Каабак дал позитивный прогноз по пандемии коронавируса в России
Изображение Ri Butov с сайта Pixabay

Трансплантолог Михаил Каабак озвучил позитивный прогноз по распространению коронавируса в России в беседе с RT. По его мнению, иммунитет против коронавируса может появиться у 80% человечества. После этого уже можно будет не опасаться новых эпидемий. Он отметил, что после того как будет создан тест, который позволит выявлять антитела против коронавируса, станет понятно, какие возможности есть у человеческого иммунитета против COVID-19.

«Я думаю, что к тому времени, как этот тест станет доступным, выяснится, что 80% населения имеет хороший иммунитет против коронавируса и можно этим 80% не опасаться заражения. Тогда потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло», - подчеркнул Каабак.

Пока же ожидать резкого прорыва в лечении коронавируса или в создании вакцины против него не стоит. Современные технологии не позволяют решать такие задачи в считанные дни. Тем не менее, постепенно пандемия пойдет на спад, поскольку организм человека способен вырабатывать иммунитет против патогенов.

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