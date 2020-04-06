Китайские СМИ рассказали, как следует вводить тотальный карантин при коронавирусе

В ночь с 7 на 8 апреля китайские власти полностью разблокировали китайский город Ухань. Именно с него началась вспышка нового коронавируса в мире. 24 января в городе был введен тотальный карантин. Считается, что именно благодаря нему вспышку удалось пресечь в рекордно короткий срок.

Сегодня многие мегаполисы столкнулись с такой же проблемой, как и Ухань, в борьбе с коронавирусом. В этой связи китайское издание «China daily» решило рассказать, как надо правильно вводить тотальный карантин - «запечатывать» многомиллионный город.

Карантин — мера непопулярная, поэтому она всегда встречается населением нерадостно. А уж если речь идет о тотальном карантине, то и едва не вражески. Ведь это означает, что человек даже на улицу не всегда будет иметь право выйти даже за продуктами. Но ограничение свободы передвижения необходимо, иначе теряется смысл «запечатывания».

Газетой выделены два уровня изоляции. Первый - полная изоляция населенного пункта от внешнего мира. Это значит, что перекрываются все въезды и выезды, оборудуются шлагбаумами, подтягиваются спецподразделения.

Одновременно останавливается железнодорожное и авиасообщение, отмечает «Парламентская газета».

Второй уровень предполагает блокировку города внутри. В этом случае китайские журналисты советуют разбить большой город на микрорайоном и обеспечить там тотальный контроль входа и выхода всех граждан. На КПП могут стоять волонтеры, правоохранители, военные.

Помимо пропускного режима эти люди будут также отслеживать, чтобы на вверенные им участки вовремя доставлялось продовольствие, медикаменты, а все с симптомами коронавируса были осмотрены медиками.



