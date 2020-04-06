Ученые назвали общие черты людей, умерших от коронавируса

Результаты нового исследования позволили определить группы риска при коронавирусе, что позволяет предположить о предвестниках неблагоприятного прогноза на основании систематизации летальных исходов. Авторы исследования выяснили распространённые характеристики среди первых 85 пациентов, умерших в Ухане. Все летальные случаи фиксировали вначале распространения болезни. Научный материал опубликовали в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В рамках исследования учёные из Америки и Китая сравнили электронные медкарты пациентов с коронавирусом. Все они попали в больницу Ханан в городе Ухань с 9 января по 15 февраля. У всех лабораторно подтвердили Сovid-19, болезнь для всех закончилась летально. При поступлении инфицированных в больницу наблюдались следующие симптомы: высокая температура, одышка и общая слабость. Одновременно у более 80% больных на этом этапе наблюдался низкий уровень эозинофилов в крови. Среди осложнений отмечался шок, дыхательная недостаточность, аритмия сердца и острый респираторный дистресс-синдром.

На основании собранных данных учёные установили, что критически низкий уровень эозинофилов в крови – это тревожный признак. Также отмечается, что одышку можно использовать как наблюдательный симптом у инфицированных коронавирусом. Антибиотики и противовирусные при этом не дают эффекта.

Авторы работы отмечают, что документирование симптомов и анализов пациентов из разных мест вспышек коронавируса с различными датами позволит отметить изменения вируса и проявления инфекции, вызванной Сovid-19. В процессе развития пандемии течение заболевания может меняться, поскольку вирус мутирует. В результате этого может измениться реакция иммунной системы, что сильно повлияет на схемы лечения.