Назван витамин, нехватка которого усугубляет влияние коронавируса

Сегодня, 09:28

Анна Лисова

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Назван витамин, нехватка которого усугубляет влияние коронавируса
Фото Polina Tankilevitch с сайта Pexels

Ирландские ученые заявили о том, что для профилактики респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19 важно, чтобы организм получал достаточно витамина D.

Также исследователи пришли к выводу, что легче с респираторными инфекциями справляются те, кто реже лечился антибиотиками, а также укреплял свой иммунитет, пишет РГ.

«Витамин D смог снизить риск развития инфекций наполовину у людей, которые принимали добавки с витамином», - объясняет профессор Роуз Энн Кенни.

У людей, которые испытывали дефицит витамина D, наблюдался более слабый иммунный ответ на инфекцию.

Как известно, витамин D наш организм вырабатывает под воздействием солнечных лучей. Если же нет возможности гулять под солнечными лучами, то восполнить дефицит витамина D можно, употребляя регулярно печень, жирная рыба (лосось или скумбрия), злаки и молочные продукты.

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