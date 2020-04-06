Что лучше защищает от инфекции: респиратор или маска

Сегодня, 08:50

Александр Зуев

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Что лучше защищает от инфекции: респиратор или маска
Изображение Ирина Ирина с сайта Pixabay

Главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный рассказал, чем маски отличаются от респираторов при защите от инфекции. Как отметил доктор, при выборе защитных средств надо понять, кого нужно защитить: себя или окружающих. Маска защищает от инфекции окружающих, а респиратор с клапаном - носителя.

Вообще, средства индивидуальной защиты делятся на три степени:

- защита от 60 до 70 %

- до 95 %

- до 99 %

Респираторы бывают без клапана, с клапаном, а также со встроенным и сменяемым фильтром. Респиратор с клапаном работает так: на вдохе клапан закрывается, а при выдохе открывается, а аэрозоль попадает в воздух. В таком случае окружающие могут заразиться, пишет РЕН ТВ.

Как говорит эксперт, лучше выбрать медицинскую маску, респиратор с фильтром или без клапана. Врач также сказал, что строительные респираторы тоже можно использовать. Стирать медицинскую маску нельзя, так как она утратит свои защитные свойства отмечает доктор. В течение дня можно снимать маску, но снять ее следует осторожно и положить на поверхность стороной, которая не соприкасается с лицом.

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