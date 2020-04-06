Что лучше защищает от инфекции: респиратор или маска

Главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный рассказал, чем маски отличаются от респираторов при защите от инфекции. Как отметил доктор, при выборе защитных средств надо понять, кого нужно защитить: себя или окружающих. Маска защищает от инфекции окружающих, а респиратор с клапаном - носителя.

Вообще, средства индивидуальной защиты делятся на три степени:

- защита от 60 до 70 %

- до 95 %

- до 99 %

Респираторы бывают без клапана, с клапаном, а также со встроенным и сменяемым фильтром. Респиратор с клапаном работает так: на вдохе клапан закрывается, а при выдохе открывается, а аэрозоль попадает в воздух. В таком случае окружающие могут заразиться, пишет РЕН ТВ .

Как говорит эксперт, лучше выбрать медицинскую маску, респиратор с фильтром или без клапана. Врач также сказал, что строительные респираторы тоже можно использовать. Стирать медицинскую маску нельзя, так как она утратит свои защитные свойства отмечает доктор. В течение дня можно снимать маску, но снять ее следует осторожно и положить на поверхность стороной, которая не соприкасается с лицом.