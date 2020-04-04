Петербурженка, переболевшая коронавирусом, боится заразиться еще раз

52-летняя жительница Петербурга Ольга Гиниятуллина недавно выписалась из больницы, где лечилась от коронавируса. Женщина в своем монологе, который полностью опубликовала «Фонтанка», рассказала, что даже сейчас, когда все страшное, казалось бы, позади, ее преследует страх повторного заражения.

Гиниятуллина рассказала, что началось все с поездки с мужем в Италию. О том, что в стране коронавирус, она знала, но думала, что вспышка идет в совершенно другой части страны, а там, где они были, безопасно. Супруги продолжали ходить по ресторанам и другим местам. А уже на обратном пути у женщины неожиданно повысилась температура, стало болеть горло, пропал аппетит.

В РФ Ольга рассказала, что была в Италии. Приехавшие по вызову медики в скорой измерили температуру - она была нормальной. Осмотрели и горло - также никаких подозрений. Из Москвы, куда она приехала поездом, ее отпустили в Петербург. Дома уже и у мужа, летевшего самолетом, начался озноб и поднялась температура, заболело горло и стало не хватать воздуха. Супруги снова вызвали медиков, которые госпитализировали их и сделали тесты.

Во время лечения ей то становилось лучше, то хуже. В легких начались необратимые процессы, посему женщина согласилась на альтернативное лечение препаратами от ВИЧ. Ей помогло и коронавируса уже нет.

«Болезнь очень коварная, и как она будет развиваться, никто не знает. Ни пациент, ни врачи. Это самое страшное. Всем, у кого будет озноб, температура, адская боль в горле, советую не тянуть и сразу же вызывать врача на дом», - резюмировала переболевшая коронавирусом.