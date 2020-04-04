Коронавирус «питается» хроническими болезнями

Латвийский врач Янис Петронис рассказал, какие хронические заболевания делают организм человека наиболее уязвимым перед болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус. По словам Яниса Петрониса, который является руководителем 2-й рижской больницы, кооронавирус «питается» болезнями, которые часто возникают у пожилых людей, пишет портал «Аргументы недели». Коронавирус поражает чаще людей, у которых развивается диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые болезни.

Как объяснил Янис Петронис, при повышенном уровне сахара в крови у человека ослаблен иммунитет. Поэтому организм человека с диабетом более подвержен влиянию различных вирусов и инфекций, а поражение внутренних органов идет более интенсивно. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, создает дополнительную нагрузку на сосуды, из-за чего начинает хуже работать сердце. Поэтому коронавирус также опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также в группу риска по COVID-19 попали и люди с бронхиальной астмой. Бронхиальная астма, как известно, провоцирует спазмы в дыхательных путях, из-за чего они сужаются. После этого начинается приступ кашля и появляется отдышка. Коронавирус же, поражая легкие, еще больше усугубляет это состояние. Поэтому Янис Петронис призывает людей, которые попадают в группу риска, строго соблюдать меры профилактики заражения коронавирусной инфекцией.