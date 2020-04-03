Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Сегодня, 09:29

Ольга Громова

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Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Россияне могут заразиться коронавирусом даже в период карантина и максимально возможной самоизоляции. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу «Звезда» обозначил места с самым высоким риском заражения.

По его словам, особо осторожными гражданам необходимо быть в продуктовых магазинах и супермаркетах. Именно там, по его мнению, самый большой риск подхватить новый вид коронавируса. В некоторых магазинах уже начали выдавать покупателям перчатки, но желательно прийти за покупками в своих.

В супермаркете надо вести себя правильно. Самое время отказаться от вредной, а сейчас ее можно смело отнести к смертельно опасным, привычки слюнявить целлофановые пакеты, чтобы их раскрыть. Отоларинголог рекомендует во время пребывания в супермаркете не забывать о том, что надо соблюдать социальную дистанцию. Также желательно не находиться в помещении долго, как в былые времена, выбирая часами у витрин необходимый продукт - время нахождения в магазине должно быть сокращено до минимума.

Еще одно место, где можно подхватить коронавирус - аптеки. Туда за лекарствами приходят не только здоровые люди.

«Самое главное, что контактным путем можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого пациента коронавирусной инфекцией», — предупредил Зайцев.

Третье место в списке самых опасных по версии врача - автозаправки. Одним шлангом там пользуются много водителей. Один из них может выявиться больным. Поэтому на заправках стоит использовать резиновые перчатки, а рассчитываться за бензин лучше по безналичному расчету.

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