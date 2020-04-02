Назван сценарий России в борьбе с коронавирусом

Специалистом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и московской инфекционной больницы, академиком Виктором Малеевым было высказано предположение сценария распространения коронавируса в России.

Судя по количеству случаев коронавирусной инфекции, Россия пойдет по сценарию Китая и Японии, считает специалист.

Со слов Малеева, пока события в России не похожи на ситуацию в Италии.

«Сказать однозначно трудно, но пока наша ситуация больше напоминает обстановку в Китае, Японии, Корее», - добавил он.

Малеев считает, что в России более благоприятная обстановка, нежели в Италии. За последние сутки в стране было выявлено 500 людей, заболевших коронавирусом. Общее количество случаев в РФ достигло 2,3 тысячи.

Эксперты прогнозируют пик эпидемии в России на конец апреля-начало мая. После этого количество случаев будет снижаться. Однако осенью возможно возобновление распространения инфекции. Поэтому кроме снижения порога заболеваемости важно активно заняться разработкой эффективного лечения против коронавируса. Вирусологи прогнозируют, что коронавирус не исчезнет, а будет сезонной инфекцией.