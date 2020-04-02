Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

Сегодня, 18:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

Турецкий врач, специалист по внутренним болезням и нефрологии, Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sozcu в чем польза обильного питья чистой воды в профилактике коронавируса, передает РИА Новости

Как объяснил эксперт, вода – это основной инструмент регуляции метаболических процессов в организме. К тому же вода доставляет все питательные вещества к клеткам и выводит отходы процессов жизнедеятельности. 

Вода необходима для выведения токсинов из организма, она помогает телу регулировать температуру и влияет  на густоту крови. Если организм испытывает недостаток жидкости, то в теле накапливаются токсины, что может спровоцировать развитие мочекаменной болезни или почечной недостаточности. 

«Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», - рассказал Акгюль. 

Поэтому крайне важно, чтобы человек пил достаточно воды. Летом, по его словам, нужно выпивать минимум два литра воды в день, а зимой — 1,5 литра. Пить воду, рассказал эксперт, следует часто, чтобы организм постоянно получал порцию чистой жидкости. 

Также врач советует для поддержания иммунитета правильно питаться. Он считает, что пользу здоровью принесет полоскание рта соленой или теплой водой. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Сегодня, 09:51

Ученые: коронавирус может поражать мозг

Вчера, 20:28

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера, 18:11

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Вчера, 16:41

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Вчера, 13:48

В ФМБА заявили, что в России вспышка коронавируса завершится к лету

Вчера, 13:09

Россиян предупредили об опасных интернет-советах по защите от коронавируса

Вчера, 12:57

Биолог назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

Вчера, 11:57

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Вчера, 09:37

Вирусолог сделал прогноз о сроках вспышки эпидемии коронавируса в России

Вчера, 08:53

Медики перечислили продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Вчера, 07:08

Ученые рассказали, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

2-04-2020, 21:17

Онколог назвала начальные симптомы меланомы

2-04-2020, 17:03

Искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

2-04-2020, 13:34

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона в ближайшие дни

2-04-2020, 12:23

Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

2-04-2020, 12:03

Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

2-04-2020, 11:16

Доктор Комаровский рассказал о вреде антибиотиков при коронавирусе

2-04-2020, 10:54

Названы ключевые признаки коронавируса

2-04-2020, 10:02

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

2-04-2020, 09:37

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров