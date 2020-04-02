Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

Турецкий врач, специалист по внутренним болезням и нефрологии, Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sozcu в чем польза обильного питья чистой воды в профилактике коронавируса, передает РИА Новости .

Как объяснил эксперт, вода – это основной инструмент регуляции метаболических процессов в организме. К тому же вода доставляет все питательные вещества к клеткам и выводит отходы процессов жизнедеятельности.

Вода необходима для выведения токсинов из организма, она помогает телу регулировать температуру и влияет на густоту крови. Если организм испытывает недостаток жидкости, то в теле накапливаются токсины, что может спровоцировать развитие мочекаменной болезни или почечной недостаточности.

«Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», - рассказал Акгюль.

Поэтому крайне важно, чтобы человек пил достаточно воды. Летом, по его словам, нужно выпивать минимум два литра воды в день, а зимой — 1,5 литра. Пить воду, рассказал эксперт, следует часто, чтобы организм постоянно получал порцию чистой жидкости.

Также врач советует для поддержания иммунитета правильно питаться. Он считает, что пользу здоровью принесет полоскание рта соленой или теплой водой.