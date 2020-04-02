Доктор Мясников назвал коронавирус «щадящим» для молодежи

Главврач ГКБ им. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников рассказал о том, для коронавирус опаснее.

По его словам, хотя в мировой статистике увеличивается количество людей до 40 лет, умерших от COVID-19, однако общей картины это не меняет.

«COVID-19 может заразить любого. Только последствия совсем разные», – написал в своем Telegram-блоге главврач.

Он отметил, что действительно коронавирус может заразить любого. Но для детей в большинстве случаев он не опасен и болезнь пройдет без каких-либо симптомов. При этом ребенок будет носителем, и сможет заразить старших. Подростки и молодежь тоже зачастую переносят заражение как «легкое ОРЗ».

«Из всех, умерших в Италии стариков без набора хронических болезней было только три. Молодые – переносчики, именно поэтому им надо оставаться в самоизоляции, что бы не принести беду в дом родителям», - подчеркнул Мясников.

Также врач объяснил, что заражение может быть летальным и у молодежи, но шансы умереть от коронавируса у детей и подростков ниже, чем у пожилых людей в тысячи раз.

Мясников обратился к молодым людям с призывом более ответственно относиться к ситуации. Несмотря на то, что риск осложнений у них минимален, им следует не забывать, что они, лишний раз выходя из дома, рискую здоровьем родителей, своих бабушек и дедушек, пожилых соседей. Поэтому гулять или нет во время эпидемии коронавируса по улице, это уже не личное дело каждого, а «ответственность перед другими», подчеркнул врач.