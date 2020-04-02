Ученые: коронавирус может поражать мозг

Коронавирус может вызвать повреждение мозга, которое приводит «к изменению психического статуса». Об этом рассказали ученые из Системы здравоохранения Генри Форда.

Как они сообщают, у 58-летней пациентки с коронавирусом развился острый некротический энцефалит – инфекция центральной нервной системы. У женщины, помимо лихорадки и кашля, наблюдаются спутанность сознания, усталость и дезориентация. МРТ выявила аномальные поражения в ее мозгу. Несмотря на то, что это первый случай некротического энцефалита из-за коронавируса, ученые призвали врачей обратить на этот факт внимание.

По мнению ученых, это осложнение такое же опасное, как и тяжелое заболевание легких.

Острый некротический энцефалит – это редкое и быстро прогрессирующее заболевание, поражающее мозг. Этот недуг, как правило, развивается после вирусной инфекции. Ранее его обнаруживали у пациентов с гриппом, ветряной оспой и энтеровирусом.

Как отмечают исследователи, коронавирус приводит к повреждению мозга из-за воспалительных процессов, провоцирующих кровотечения и смерть клеток.

Надо сказать, что пока настоящее количество таких случаев неизвестно, поскольку сканирования мозга всем пациентам не проводятся. На сегодня острый некротический энцефалит считается одним из наиболее опасных осложнений коронавирусной инфекции.