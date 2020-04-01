ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что маска не обеспечивает 100% защиту от нового коронавируса и здоровым людям нет необходимости носить защитные маски.
Со слов представителя ВОЗ, носить маски следует тем, кто контактирует и осуществляет уход за больными людьми.
Он отметил, что многие люди не умеют правильно носить маску, поэтому часто прикасаются к лицу самой маской или своими руками. Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент ВОЗ объявлена пандемию. В России уже инфицированы 3548 человек.
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