ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что маска не обеспечивает 100% защиту от нового коронавируса и здоровым людям нет необходимости носить защитные маски.

«Позиция ВОЗ не изменилась. Здоровым людям не надо носить маски. Надевать маски нужно людям с проявлениями болезни, чтобы не заражать других», - сообщил Язаревич.

Со слов представителя ВОЗ, носить маски следует тем, кто контактирует и осуществляет уход за больными людьми.

«Проблема заключается в том, что маска создает иллюзию безопасности. Люди могут думать, что этого достаточно и забывать про другие меры предосторожности, например, о мытье рук», - пояснил специалист.

Он отметил, что многие люди не умеют правильно носить маску, поэтому часто прикасаются к лицу самой маской или своими руками. Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент ВОЗ объявлена пандемию. В России уже инфицированы 3548 человек.