Россиян предупредили об опасных интернет-советах по защите от коронавируса

Сегодня, 12:57

Анна Лисова

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Россиян предупредили об опасных интернет-советах по защите от коронавируса
Photo by Stefan Rodriguez on Unsplash

Врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова рассказал, каких советов, как уберечься от коронавируса, стоит опасаться, поскольку они могут навредить здоровью, пишет РГ.

В частности, не стоит думать, что защитные маски из бумажных полотенец или старой одежды могут уберечь от коронавируса. Защитить от него могут только респираторы. А вот медицинская маска – это барьер, который не дает человеку заражать других, если он сам заражен и может быть переносчиком. Не поможет и обработка маски прополисом, как это советуют делать в Сети.

«Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит», - подчеркнула врач.

Не стоит пить перекись водорода для повышения иммунитета. Ведь перекись водорода – это средство «для наружного применения». Даже незначительная его концентрация может быть опасной. Для обработки ран, как известно, используется перекись водорода трехпроцентной концентрации. А дезинфицирующими свойствами обладает раствор крепостью в 6-9%. Таким раствором можно обрабатывать поверхности, но только в перчатках, поскольку он может повредить кожу. Никакими иммуномодулирующими свойствами перекись водорода не обладает.

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