Россиян предупредили об опасных интернет-советах по защите от коронавируса

Врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова рассказал, каких советов, как уберечься от коронавируса, стоит опасаться, поскольку они могут навредить здоровью, пишет РГ .

В частности, не стоит думать, что защитные маски из бумажных полотенец или старой одежды могут уберечь от коронавируса. Защитить от него могут только респираторы. А вот медицинская маска – это барьер, который не дает человеку заражать других, если он сам заражен и может быть переносчиком. Не поможет и обработка маски прополисом, как это советуют делать в Сети.

«Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит», - подчеркнула врач.

Не стоит пить перекись водорода для повышения иммунитета. Ведь перекись водорода – это средство «для наружного применения». Даже незначительная его концентрация может быть опасной. Для обработки ран, как известно, используется перекись водорода трехпроцентной концентрации. А дезинфицирующими свойствами обладает раствор крепостью в 6-9%. Таким раствором можно обрабатывать поверхности, но только в перчатках, поскольку он может повредить кожу. Никакими иммуномодулирующими свойствами перекись водорода не обладает.