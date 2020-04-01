В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Сегодня, 09:37

Ольга Громова

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В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

В Министерстве обороны России подготовили методические рекомендации для Военно-медицинской академии им. Кирова. В тексте документа указывается, у кого из переболевших появляется устойчивый иммунитет к коронавирусу.

В ведомстве подчеркивают, что пока данные об иммунитете, о его длительности и напряженности именно к коронавирусу накапливаются, но определенные предположения уже имеются.

«Следует полагать, что у преморбидно здоровых людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», — приводит цитату из рекомендаций ТАСС.

Эксперты обращают внимание на то, что благодаря выработавшемуся у пациентов стойкому иммунитету можно использовать плазму их крови для иммунотерапии других заразившихся. В то же время люди, которые переболели COVID-19 в бессимптомной или легкой форме, а также ослабленные после болезни не имеют стойкого иммунитета и могут заразиться коронавирусом повторно.

Также специалисты обращают внимание на то, что появление иммунитета к новому коронавирусу COVID-19 не говорит о том, что образовался иммунитет к другим коронавирусам.

В Минобороны также напомнили, что новый коронавирус не передается воздушно-пылевым путем, но распространяется контактным, водным и пищевым путями. Факторами передачи нового вируса являются выделения от больного: слюна, мокрота, фекалии. Поэтому так важно соблюдать гигиену и социальную дистанцию на уровне не менее полутора-двух метров.

Ранее СМИ сообщил прогноз главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Никифорова касательно продолжительности эпидемии в России. Он предположил, что заболевание перестанет массово распространяться ближе к лету. При этом пик заболевания в РФ, как и во многих других странах, еще не пройден. Всплеск специалисты ожидают примерно с средины следующей недели.

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