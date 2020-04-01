Ученые рассказали, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Вчера, 21:17

Ольга Громова

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Ученые рассказали, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью «Известиям» заявил, что при благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть пройден уже через 10 дней.

По его словам, существует и неблагоприятный для страны сценарий. В случае, если события будут развиваться по нему, пик заболеваемости стоит ожидать примерно в конце мая.

В то же время специалист считает, что строгое выполнение жестких мер даст свои результаты и начнется снижение.

«В лучшем случае пик будет пройден уже дней через десять, и дальше начнется спад. В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая — июнь», — сказал Лукашев.

Он добавил, что об изменении ситуации можно будет говорить примерно через 12 дней после введения режима самоизоляции. То есть, давать прогнозы о длительности домашнего режима можно через две недели. Но опыт других стран, в том числе Китая, Европы, показал, что самоизоляция и жесткие карантинные меры способны значительно улучшить ситуацию в стране.

Лукашев также не исключил, что вирус может остаться с людьми навсегда. Но он при этом ослабнет и не будет представлять опасность для общества. В то же время не исключено, что коронавирус вернется осенью и тогда будет зафиксирована вторая волна.


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