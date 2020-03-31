Онколог назвала начальные симптомы меланомы

Меланома – злокачественная опухоль, которая образуется из клеток, содержащих темный пигмент меланин. Это одна из самых агрессивных форм рака. Меланома также является одной из самых коварных и опасных патологий. Опухоль, которая быстро развивается и метастазирует, во многих случаях диагностируют слишком поздно, когда у человека почти не остается шансов на спасение, пишет Информинг.

Новообразование развивается на протяжении продолжительного времени, но оно не проявляется внешними признаками. В какой-то момент болезнь начинает стремительно распространяться по всему организму, образуя метастатические очаги.

Меланома локализируется преимущественно на кожных покровах, и ее можно распознать, присмотревшись к родинке. Как отмечает врач-онколог Таисия Никулина, на ранней стадии появляются чувство жжения и зуд кожного покрова вокруг родинки. Также родинка может кровоточить, размягчиться или стать толще. Вокруг близлежащих тканей может появиться сильный отек или покраснение.

Основной причиной появления меланомы является воздействие ультрафиолетового излучения. Врач предупреждает, что это опасное заболевание требует незамедлительного лечения. Людям, которые обнаружили у себя подобные симптомы, Никулина рекомендует сначала успокоиться, так как волнение может помешать лечению. Лучше всего обратиться к дерматологу, чтобы исключить злокачественное новообразование.