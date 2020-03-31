Искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

Сегодня, 13:34

Анна Лисова

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Искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

Еще до того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за коронавируса, искусственный интеллект BlueDot просигнализировал об надвигающейся опасности.

Основатель BlueDot Камран Хан ранее сказал, что борьба с эпидемиями стала его дурной привычкой. Созданный им искусственный интеллект анализирует информацию и выделяет подозрительные случаи. После того, как стало известно, что коронавирус заражает людей в китайском Ухане, BlueDot спрогнозировал, какие страны будут первыми поражены, сообщают Ведомости.

Первый прогноз по пандемии коронавируса BlueDot был сделан еще 30 декабря. Программа засекла в интернете сообщения о необычных случаях пневмонии, локализованных в одном месте – в Ухане. Изначально прозвучали предположения, что это разновидность SARS. Но потом появились подтверждения того, что людей поражает новый коронавирус, который впоследствии получил название SARS-CoV-2, а вызываемая им болезнь – COVID-19.

Искусственный интеллект BlueDot может лишь анализировать информацию и выделять подозрительные случаи. Но эта программа не принимает решения касательно того, как действовать при распространении вируса. Тем не менее, получив информацию о возможной угрозе, сотрудники BlueDot выпустили оповещение для больниц и минздрава Канады, авиакомпании Air Canada и прочих своих клиентов 31 декабря. И в тот же день власти Китая сообщили ВОЗ о случаях пневмонии неизвестного происхождения.

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